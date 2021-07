Het is nog altijd lastig om een PlayStation 5 te bemachtigen aangezien retailers vaak slechts een kleine hoeveelheid units krijgen. Om iedereen gelijke kansen te geven worden er loterijen georganiseerd. Zo heeft Coolblue dat al meermaals gedaan en ook de BCC volgt deze route. Zij hebben weer een nieuwe voorraad ontvangen waar je je nu voor in kunt schrijven.

Via de BCC website kun je je inschrijven voor twee varianten van de PlayStation 5 qua bundel en het is wat kort dag, maar je hebt daarvoor tot 15.00 uur vanmiddag de tijd. De twee bundels waarvoor je je in kunt schrijven zijn als volgt:

PS5 (Disc) + 1 DualSense controller + Ratchet & Clank: Rift Apart & Spider-Man (€694,96)

PS5 (Disc) + 1 DualSense controller + Ratchet & Clank: Rift Apart & Demon’s Souls (€704,96)

Als je uitgeloot wordt, dan kan je de bundel aanschaffen waarop je je hebt ingeschreven. Binnen vijf dagen na de sluiting van de inschrijving zal de BCC de ‘winnaars’ per e-mail benaderen. Voor de inschrijving kan je hier terecht.