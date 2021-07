Hoewel de specificaties van de PlayStation 5 vaststaan, betekent dat niet dat er onder de motorkap niet aan de hardware gesleuteld wordt. Meer dan eens in een generatie verschijnen er verbeterde modellen die bijvoorbeeld net wat zuiniger zijn. Ook willen onderdelen nog weleens veranderen, bijvoorbeeld om kosten te besparen. Iets waar je als consument verder relatief weinig van merkt.

Zo’n verandering is echter van toepassing op de digitale editie van de PlayStation 5. Uit een handleiding op de Japanse PlayStation website blijkt via de specificaties pagina dat een nieuwe versie van de digitale console qua gewicht iets is aangepast. Normaliter weegt deze console 3.9 kilo, maar de nieuwe versie weegt 3.6 kilo. Hierdoor is er dus 300 gram van het totale gewicht afgehaald.

Waar de winst wordt geboekt is niet helemaal duidelijk en dit lijkt ook de enige significante ‘aanpassing’ te zijn. Een klein detail, maar het scheelt weer ietsjes. Het is niet bekend wanneer dit nieuwe model precies in Europa verkrijgbaar is. Het Japanse modelnummer van deze variant is: CFI-1100B01.