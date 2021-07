Gespeeld | FIFA 22 – In de officiële aankondigingstrailer wordt de nieuwe ‘Hypermotion’ technologie geïntroduceerd, waardoor spelers erg realistisch over het veld bewegen. Sterker nog, er is zoveel rekenkracht voor nodig dat alleen de eigenaren van een PlayStation 5 of een Xbox Series X|S hiervan kunnen gaan genieten. Dat maakt ons uiteraard erg nieuwsgierig en dankzij het FIFA 22 Virtual Preview Event dat we hebben bijgewoond, kunnen we jullie daar ook meer over vertellen. Daar blijft het echter niet bij, want de game bekijken is natuurlijk heel anders als de game daadwerkelijk zelf spelen. Is ‘Hypermotion’ slechts een hippe marketingterm of zorgt het echt voor de broodnodige vernieuwing in de langlopende FIFA-serie?

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

Na twee dagen met FIFA 22 in de weer te zijn geweest, kunnen we met een gerust hart concluderen dat ‘Hypermotion’ meer is dan een hippe marketingterm. Door twee professionele elftallen in speciale Match Capture Xsens pakken tegen elkaar een wedstrijd te laten spelen, beschikken de ontwikkelaars over ruim 8,7 miljoen frames aan opnames. Zogenoemde ‘machine learning’ zet al die beelden om naar animaties met als resultaat dat spelers zich veel realistischer in de game bewegen. Je ziet dat werkelijk aan alles. Hoe de speler de bal aanneemt, hoe een versnelling wordt ingezet, hoe een schot wordt genomen en uiteraard ook hoe de keeper de bal probeert tegen te houden. Een wedstrijd oogt hierdoor veel natuurlijker.

Als je dan vervolgens naar de cijfers kijkt, begrijp je ook gelijk waarom. Door deze techniek beschikt FIFA 22 over ruim 4.000 nieuwe animaties. Dat is meer dan drie keer zoveel als in FIFA 21. Dankzij het ML – Flow algoritme kan de game in real-time nieuwe animaties maken, waardoor je veel meer controle hebt over de speler, je aanloop naar de bal of hoe je over het veld dribbelt. De verbeterde kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat alle spelers op het veld zich meer van hun omgeving bewust zijn. Verdedigen gaat je makkelijker af omdat je achterhoede beter samenwerkt, sneller reageert bij balverlies en vooral de broodnodige dekking in de gaten houdt. Aanvallers kunnen zes keer zoveel beslissingen per seconde nemen, waardoor je makkelijker een mannetje vrijspeelt en je steekpass voor de verandering wel eens aankomt.

Als wij de bal hebben, kunnen zij niet scoren

Het scheelt ook dat je sowieso makkelijker aan de bal blijft. Nu hebben we dat alleen, op verschillende moeilijkheidsgraden, tegen de computer kunnen testen, dus wellicht dat het online een ander verhaal is. Voor nu, zorgen de vloeiende bewegingen en betere kunstmatige intelligentie er in ieder geval voor dat je minder balverlies lijdt. Indien je onder druk wordt gezet gaat het afschermen van de bal een stuk vlotter en hetzelfde geldt voor het maken van een-tweetjes, waardoor je in de opbouw makkelijker ruimte creëert. Nu betekent dat niet dat je ook automatisch makkelijker scoort, want de keepers zijn flink verbeterd en we zijn meerdere keren door het oog van de naald gekropen dankzij fantastische reddingen van onze keeper.

Dat is uiteraard een geruststelling, maar het leukste in een FIFA-game blijft natuurlijk scoren en ook daar pakt FIFA 22 groots uit. Grafisch is alles net even wat strakker en scherper. Je ziet de gezichtsuitdrukkingen beter en je herkent een speler sneller. Het zijn echter vooral de kleine toevoegingen die overtuigen. Zo kun je nu een ‘explosieve sprint’ inzetten om nog sneller uit te breken en er wordt echte data gebruikt om de bal natuurlijker te laten rollen en vliegen. Dan heb je nog het duwen en trekken tijdens een corner, spelers die tegen elkaar praten of aanwijzingen geven en de vernieuwde gevechten om de bal in de lucht. Als je die dan vervolgens prachtig binnenkopt, geniet je extra van het gejuich van je team en de teleurstelling of zelfs boosheid bij je tegenstander. FIFA 22 slaagt er uitstekend in om het voetbal bij je thuis te brengen.

Voorlopige conclusie

FIFA is natuurlijk veel meer dan een serie Kick-Off wedstrijden tegen de computer. Career Mode, VOLTA Football, Pro Clubs en FIFA Ultimate Team (FUT) zijn andere belangrijke bouwstenen en daar kunnen we nu nog niets over zeggen. Dus hier een voorlopige conclusie op plakken is iets te voorbarig. Wat we wel echter met zekerheid kunnen zeggen is dat Hypermotion een geweldige toevoeging is. Voor iemand die sporadisch een FIFA-game speelt, valt het niet gelijk op. Als je echter een fan van de serie bent, merk je het verschil meteen. Je hebt de woorden ‘realistischer’, ‘vlotter’ en ‘natuurlijker’ meerdere keer voorbij zien komen en dat is precies het resultaat van al die vernieuwingen voor FIFA 22 op de nieuwe consoles.