Deze zomer start het tiende seizoen van Apex Legends en logischerwijs betekent een nieuw seizoen weer heel wat veranderingen. Ontwikkelaar Respawn Entertainment heeft inmiddels officieel aangekondigd dat het nieuwe seizoen Emergence zal heten én een nieuwe hero zal introduceren: ontmoet Seer.

“With microdrones and an artist’s eye, Seer spots opportunities that other Legends might miss, and seizes them in the most beautiful way he can.”