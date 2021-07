Gamers die zich hebben vermaakt met Judgment kunnen over twee maanden met het vervolg aan de slag. Om Lost Judgment ook onder de aandacht te brengen bij degene die nog niet bekend zijn met de serie, is er een nieuwe video vrijgegeven.

Lost Judgment zal dezelfde formule als diens voorganger hanteren en daar nieuwe mechanieken aan toevoegen. Zo kan je nu bijvoorbeeld ‘wall runnen’ en klimmen. Wat de game nog meer te bieden heeft kan je in de onderstaande video zien. Deze is in het Japans, maar de beelden spreken voor zich.