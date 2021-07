Assassin’s Creed: Valhalla introduceerde een meer diepgaand vechtsysteem door in beide handen een wapen of schild te plaatsen. Dit kwam met een goede gameplay verdieping, maar wat nog ontbrak waren zwaarden die met één hand gehanteerd konden worden. Een optie waar veel om gevraagd wordt door de community en dat lijkt nu onderweg te zijn.

Via Twitter deelde Ubisoft een teaser door de volgende vraag te stellen: Wat nu als we een ‘singlehanded’ zwaard toevoegen met onze volgende titel update?’. Dat mag dus duidelijk zijn, want hier wordt al lang om gevraagd en nu begint Ubisoft er zelf over. Sterker nog, Ubisoft heeft de intentie daartoe eerder al aangegeven, maar nu weten we ook enigszins wanneer het komt.

Een specifieke datum voor de volgende update is nog niet bekend, mede omdat Ubisoft de frequentie ietwat heeft teruggeschroefd. Hierdoor kunnen ze meer kwalitatieve updates maken, aangezien eerdere patches een beetje tegenvielen. Ubisoft brengt nu om de vier tot vijf weken een nieuwe update uit, dus lang zal het niet meer duren.