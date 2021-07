Yu-Gi-Oh! is weer helemaal hip. Vorig jaar konden fans aan de slag met Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution en er staat meer Yu-Gi-Oh! op de planning voor de nabije toekomst. Zo werd tijdens een recente video aangekondigd dat we binnenkort meer duels zullen kunnen uitvechten in Yu-Gi-Oh! Master Duel, zowel op de PS4 als de PS5.

Deze game is bovendien een primeur voor de franchise, want dit zal de eerste digitale game in de franchise worden die 4K-ondersteuning zal krijgen. Deze haarscherpe resolutie zal de kaarten meer dan ooit tot leven doen komen en je wordt bovendien aangemoedigd om de game op een grote tv te spelen voor maximale immersie. Een releasedatum is jammer genoeg nog niet bevestigd, maar je kan de laatste info hieronder wel bekijken.