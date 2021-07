Konami moet eFootball PES 2022 nog officieel onthullen, maar de Japanse uitgever heeft wel alvast een nieuw partnerschap aangekondigd. Niemand minder dan sterspeler Neymar Jr. zal voor de nieuwe footy – en in een nieuwe update voor PES 2021 – de ambassadeur zijn van de voetbalgames.

De Braziliaanse vedette – die op dit moment bij Paris Saint Germain speelt – zal onderdeel zijn van de Iconic Moment Series in de MyClub modus van PES 2021. Het is nog niet duidelijk wat dit contract betekent voor zijn verschijning in de aankomende FIFA game en wat zijn rol is voor eFootball PES 2022, die dus nog onthuld moet worden.

Neymar Jr. zelf is erg in zijn nopjes over de nieuwe samenwerking en hij hoopt de aankomende jaren met veel passie te kunnen spelen.

“I am honoured to have signed a contract with Konami. I would like to continue playing with passion and stir up much excitement in the world of soccer along with the PES and Winning Eleven series!”