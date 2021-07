We krijgen steeds meer informatie over de tv-serie van The Last of Us, maar beelden zijn nog niet getoond. Daar is nu enigszins verandering in gekomen, dankzij Necrominica op Twitter, die wat foto’s en een video van de filmset heeft gemaakt.

De Twittergebruiker was in Alberta te Canada en daar werd in één van de straten de tv-serie van The Last of Us gefilmd. Zij kon het dan ook niet laten om wat beeldmateriaal te schieten. De straat ziet er erg schoon uit, dus waarschijnlijk werd hier een scene gefilmd van de proloog van de game.

De foto’s en video’s van de filmset check je hieronder.

Some close ups from the set of TLOU pic.twitter.com/d81HFczjUW — Ted’s desk 🧛‍♀️ 🇨🇦 kindness is punk (@necromonica1) July 20, 2021

Cops on TLOU pic.twitter.com/EaBRlCZZzH — Ted’s desk 🧛‍♀️ 🇨🇦 kindness is punk (@necromonica1) July 19, 2021