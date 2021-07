F1 2021 ligt nu een paar dagen in de winkelrekken en in onze review waren we behoorlijk tevreden over de racer van Codemasters, de eerste iteratie onder het bewind van uitgever EA. Er zijn echter nog wel een aantal schoonheidsfoutjes en gebruikers maakten bij de Britse studio al snel melding van de problemen waar ze tegenaan liepen.

Met name de ray tracing effecten moeten het ontgelden, die de game instabiel maken en de performance hinderen. Codemasters heeft daarom snel een nieuwe patch uitgerold, waarin ze het moeilijke besluit hebben genomen om ray tracing op de PlayStation 5 voorlopig uit te schakelen. De studio betreurt dit besluit ten zeerste en ze hopen deze functionaliteit snel weer te introduceren.

De volledige patchnotes kun je hieronder teruglezen.