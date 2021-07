Ben je thuis in het sciencefiction genre onder de films, dan is Neill Blomkamp je waarschijnlijk wel bekend. De regisseur/schrijver verlegt zijn grenzen en gaat zich nu ook met games bemoeien.

Volgens Blomkamp zijn games op weg om net zo groot te worden als films dat waren in de twintigste eeuw. Hij wil daarom ook in dit segment zijn stempel drukken en hoopt dat voor vele jaren te mogen doen.

De game waar de regisseur aan meewerkt is een Triple-A multiplayer shooter van de vrij nieuwe ontwikkelaar Gunzilla Games. Blomkamp zal de rol van chief visionary officer op zich nemen. Dit betekent dat hij zo goed als alles zal overzien, zodat de visie voor de game zal worden behouden.

Het project verkeert nog in een vroeg stadium en daarom is er nog geen naam bekend. We weten ook niet wat de unieke features van de game zullen zijn en wanneer het spel zal verschijnen. De enige informatie die is gegeven, is dat het verhaal een belangrijke rol zal spelen.