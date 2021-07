Bethesda en Arkane hebben een nieuwe trailer voor Deathloop uitgebracht en die laat zien wat de bonussen zijn als je de game in pre-order plaatst. De bonussen zijn voor zowel de reguliere als de Deluxe Edition hetzelfde, maar in de laatstgenoemde tref je natuurlijk nog extra content aan.

De trailer leert ons dat de pre-order bonussen uit allerlei items bestaan. Zo mag je een exclusieve machete verwachten, Colt kan zich in de ‘Storm Rider’ skin kleden en er zit een trinket in het digitale pakketje wat een buff oplevert. Dat en meer in de trailer hieronder.

Deathloop verschijnt op 14 september later dit jaar en meer over de game lees je in onze preview.