Ubisoft kondigde jaren geleden de game Skull & Bones aan en we hebben de game in 2017 zelfs kunnen spelen. Nu vier jaar later is de game nog altijd niet verkrijgbaar wat te danken is aan regelmatig uitstel. Ubisoft is erop gebrand om de game af te maken en als we horen wat de game tot dusver gekost heeft, dan begrijpen we ook waarom. Kotaku meldt dat er al 120 miljoen dollar aan uitgegeven is en dat het einde nog niet in zicht is.

Aanvankelijk werd Skull & Bones gemaakt als uitbreiding voor Assassin’s Creed IV: Black Flag waarna het een spin-off werd onder de noemer ‘Black Flag Infinite’. Dit is uiteindelijk Skull & Bones geworden, wat PSX-Sense kan bevestigen. Dit hebben wij destijds tijdens de presentatie van de game op de E3 van Ubisoft ook begrepen. De game speelde zich destijds af in het Caribische gebied, maar dat is in de pre-productie fase meermaals veranderd. Zo was er ook een moment waarop de game zich afspeelde in de Indische Oceaan en zelfs in Hyperborea, wat een fictieve wereld is.

Ubisoft heeft ook veel tijd gespendeerd aan concepten die niet verder dan de prototype fase kwamen, maar uiteindelijk werd naval combat het primaire uitgangspunt. Wat ook niet helpt is dat het project inmiddels té groot is om te mislukken, maar als er een directe concurrent was geweest had Ubisoft er allang de stekker uitgetrokken. Andere probleemoorzaken zijn een gebrek aan duidelijke visie, toxic management, continue reboots en meer.

Ubisoft heeft op het (grotere) artikel van Kotaku gereageerd en zegt dat het team trots is op het werk tot dusver en dat de game net de alfa fase gepasseerd is. Dit impliceert dat het de goede kant opgaat. Daar voegt Ubisoft nog aan toe dat wanneer de tijd rijp is, ze meer details zullen delen. Dat zal wellicht nog wel even duren, gezien de game gepland staat voor fiscaal jaar 2023.