Nadat er eerder al geruchten waren dat de volgende Pro Evolution Soccer-game free-to-play zou worden, heeft Konami het spel vandaag officieel onthuld. De studio gooit de bekende voetbalreeks flink op de schop en dit gaat samen met een naamsverandering. Pro Evolution Soccer gaat voortaan door het leven als eFootball.

eFootball is inderdaad free-to-play en zal enkel een digitale release krijgen. De game verschijnt ergens in de aankomende herfst voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One en pc. Op een later moment wordt de game ook uitgebracht voor iOS en Android.

Met de komst van eFootball komt ook een einde aan de jaarlijkse betaalde releases. Konami ziet eFootball meer als een ‘platform’ dat steeds verder evolueert door middel van updates. Het zal deels om gratis updates gaan, maar er zal ook betaalde DLC worden aangeboden. De concrete details hierover ontbreken nog, maar Konami belooft binnenkort meer te delen over welke content achter een betaalmuur zal zitten en welke niet. eFootball zal in ieder geval ieder jaar van een gratis update worden voorzien om de game helemaal up-to-date te maken met de start van nieuwe voetbalseizoenen.

Wanneer eFootball dit najaar verschijnt, zal dit nog in een uitgeklede vorm zijn. Konami heeft de onderstaande roadmap vrijgegeven die meer inzicht geeft in de plannen. Je kunt op het moment van de release vriendschappelijke wedstrijden spelen met 9 bekende clubs. Later in de herfst worden Online Leagues toegevoegd, evenals een modus waarin je een team kunt bouwen. In de winter gaan vervolgens e-sports toernooien van start. Cross-play is tevens een belangrijk punt van eFootball en in de winter zal deze feature volledig ondersteund worden tussen alle platformen waarvoor de game verschijnt.

Met de release van eFootball stapt Konami ook over naar een nieuwe engine. Voor PES werd voorheen Konami’s eigen FOX Engine gebruikt, maar eFootball draait op een nieuw ontwikkelde engine die gemaakt is met Unreal 4. Door de nieuwe engine zijn verder verbeteringen en nieuwe features mogelijk. Konami heeft het Motion Matching animatiesysteem uitgelicht, waarmee de game vier keer zoveel animaties bevat als de vorige PES-games.

Konami heeft aangegeven dat er eind augustus meer wordt gedeeld over de gameplay en de modi van eFootball. IGN heeft al wel bekendgemaakt dat Option Files ergens na de release ondersteund zullen worden. Hiermee kunnen teams, spelers, tenues en andere elementen aan de game worden toegevoegd, terwijl Konami die licenties officieel niet bezit.

Hieronder kun je een eerste trailer en enkele screenshots van eFootball bekijken.