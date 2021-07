Zoals we gisteren al lieten weten, zou Sony vandaag een Summer Sale lanceren in de PlayStation Store. Inmiddels is de zomeruitverkoop live gegaan en dat betekent dat je nu honderden titels tegen een lagere prijs kunt aanschaffen.

Er zijn ontzettend veel games in de aanbieding voor zowel de PlayStation 5 als de PlayStation 4 en de kortingen lopen op tot 70%. PlayStation Plus-abonnees krijgen bij bepaalde games nog extra korting. Op 4 augustus zullen er nog meer titels aan de uitverkoop worden toegevoegd. De Summer Sale eindigt op 18 augustus, maar een deel van de aanbiedingen zal op 4 augustus verlopen. Let daar dus goed op wanneer je een game wilt aanschaffen.

Hieronder hebben we een aantal mooie deals uitgelicht. Voor een overzicht van alle deals kun je hier terecht in de PlayStation Store.