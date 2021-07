In maart van dit jaar maakte Sony bekend dat de PlayStation Store zou gaan sluiten op de PlayStation 3, PlayStation Vita en PlayStation Portable. Wat volgde was een enorme lading aan kritiek, waardoor Sony niet veel later besloot dat de Store op de PS3 en PS Vita toch niet zou sluiten. Op die platformen blijft de digitale winkel voorlopig gewoon open.

Wat echter niet veranderde, was de datum waarna het voor ontwikkelaars niet meer mogelijk zou zijn om nieuwe content voor de PlayStation Vita in te dienen. Die deadline verstreek vorige week en toen zijn dus de laatste games voor de handheld ingediend, waarna Sony ze nog kon goedkeuren.

Gisteren zijn uiteindelijk zes games voor de PlayStation Vita uitgebracht en aangezien de eerder genoemde deadline is verstreken en er geen nieuwe content meer kan worden ingediend, zijn daarmee de allerlaatste nieuwe games ooit voor de PlayStation Vita verschenen. De nieuwe titels zijn Brotherhood United, Killer Dolls United, Witchcrafty, Mind Maze, Ultra Mission en Russian Subway Dogs.

Hiermee zijn nieuwe PlayStation Vita-releases dus tot een einde gekomen en dus kunnen we wel spreken van het einde van een tijdperk. Het blijft nog altijd een mooie handheld, maar wat nieuwe games betreft is het nu dus definitief gedaan.