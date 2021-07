Bij een goede fighting game kan je er donder op zeggen dat er later meer karakters aan het roster toegevoegd gaan worden. Guilty Gear -Strive- is hierin uiteraard geen uitzondering. Arc System Works heeft nu dan ook Goldlewis Dickinson uit de doeken gedaan, een personage dat qua gek achtergrondverhaal helemaal in het Guilty Gear-universum past.

Goldlewis is volgens de lore de eerste Secretary of Defense van de Verenigde Staten, die daarnaast ook nog een actief militair is. Dit maakt hem tot een zeer geliefde functionaris in Amerika. In onderstaande trailer krijg je uiteraard meer van hem te zien. Voor eigenaren van de Season Pass zal Goldlewis op 27 juli beschikbaar zijn. Andere spelers kunnen hem vanaf 30 juli los aanschaffen.

Nog veel interessanter is waarschijnlijk wanneer we de rest van de nieuwe personages mogen verwachten. We krijgen er in ieder geval nog twee dit jaar, daarna zullen er nog twee volgen in 2022, plus wat andere content updates.