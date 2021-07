IO Interactive is druk bezig met een aantal nieuwe titels, waaronder een James Bond-game en een multiplayerproject. Van beide titels is er nu wat meer bekend, dankzij een aantal vacatures van de ontwikkelaar. Deze informatie is ondertussen weggehaald bij de vacatures, maar Idle Sloth heeft de details via Twitter verspreid.

Project 007 vertelt een zogeheten ‘origin story’, waar we de beginjaren van de speciale agent te zien krijgen. Hierdoor kan de ontwikkelaar hun James Bond een geheel uniek uiterlijk geven. De game zal in third person worden getoond en gebruik maken van schiet- en close combat-elementen, maar stealth zal een ook grote rol spelen.

IO Interactive wil flink gebruik maken van de extra kracht van de huidige generatie consoles. Er wordt gebruik gemaakt van een geheel nieuw animatie- en AI-systeem. Het laatstgenoemde zal er onder andere voor zorgen dat vijanden zich aanpassen aan jouw acties.

Over de nog onaangekondigde multiplayertitel zijn er wat minder details naar voren gekomen. Volgens de vacatures gaat het om een ‘one of a kind’ ervaring. De ontwikkelaar focust zich op consoles, maar welke dit zijn is niet bekend. De multiplayergame moet tevens de toekomst van IO Interactive vorm gaan geven.