In 2016 kwam voor het eerst een Agatha Christie-titel naar consoles. Het heeft even geduurd, maar er is een nieuw deel onderweg naar de PlayStation 4, Xbox One, pc en Nintendo Switch.

Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases zal op 28 september uitkomen en zoals de titel al doet vermoeden krijg je één van de eerste zaken van Hercule Poirot voorgeschoteld. Door onder andere getuigen te ondervragen en puzzels op te lossen zal je uiteindelijk een schuldige moeten aanwijzen.

Om je een klein voorproefje te geven wat de game te bieden heeft is er een trailer vrijgegeven. Deze check je hieronder.