Er is al flink wat informatie bekend over Aliens: Fireteam Elite en er zijn ook verschillende trailers verschenen. Ben je er echter nog niet uit of de game iets voor jou is, dan kan een nieuwe gameplayvideo – die onderaan dit bericht staat – je misschien helpen.

GamersPrey heeft een demo van Aliens: Fireteam Elite gespeeld en heeft daar een video van gemaakt. Deze laat de eerste twintig minuten van de game zien. Wellicht dat dit je kan helpen om de knoop door te hakken of je tot aankoop over gaat of dat je het spel (voorlopig) laat liggen.