Het is inmiddels bekend dat Ubisoft met een live-service Assassin’s Creed game aan de gang is, alleen blijft het tot op heden ietwat gissen met betrekking tot hoe dit in zijn werk zal gaan. Nu weten we nog steeds niks met betrekking tot gameplay, maar zijn er wel wat dingen benoemd tijdens een Ubisoft vergadering over het eerste kwartaal van dit jaar.

CFO Frédérick Duguet gaf hierbij aan dat Infinity, wat op dit moment de werktitel is, trouw zal blijven aan wat we kennen van Assassin’s Creed: Een sterke, verhaalgedreven ervaring. Het feit dat er nu meerdere Ubisoft studio’s met deze game bezig zijn, in plaats van de wisselwerking die we eerder van jaar tot jaar zagen, moet volgens Duguet alleen maar positieve dingen met zich meebrengen. Infinity wordt iets waar meerdere van de bekende Assassin’s Creed studio’s hun stempel op kunnen drukken.

Als laatste gaf Duguet aan dat de Assassin’s Creed franchise al vanaf het begin ontwikkeld wordt door een divers team met allerlei achtergronden en afkomsten. Nu er meerdere studio’s gezamenlijk aan Infinity gaan werken, verwacht men bij Ubisoft dan ook dat deze multiculturele stempel alleen maar duidelijker en overtuigender zal gaan worden voor de spelers.