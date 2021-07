Haal dat sluipschuttersgeweer maar weer boven, want Sniper Ghost Warrior Contracts 2 is hier met een hele hoop nieuwe content. De ‘Butcher’s Banquet’ uitbreiding is gearriveerd én die is vanaf nu gratis en voor niks te downloaden als je de basisgame hebt. Dit leuke nieuws werd aangekondigd middels een recente tweet op de officiële pagina van de game.

Deze uitbreiding heeft heel wat te bieden en bevat een “nieuwe uitgebreide regio, met gloednieuwe doelen en contracten”. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 is momenteel te spelen op de PS4, maar een PS5-versie verschijnt deze zomer. Meer weten over de game? Lees dan hier onze review en bekijk een nieuwe trailer hieronder.