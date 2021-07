Spelers waren alles behalve enthousiast toen de Private Worlds-feature aan Fallout 76 werd toegevoegd. Niet omdat mensen dat niet wilden, maar omdat er een abonnementsvorm aan verbonden zit genaamd Fallout 1st. Nu probeert Bethesda mensen meer waar voor hun geld te geven in de vorm van Fallout Worlds, waarmee je naar hartenlust zal kunnen bouwen en, in de woorden van Bethesda, “your imagination is the limit”.

Daarnaast zal Bethesda eens in de zo veel tijd een nieuwe Public World in Fallout 76 zetten die voor iedereen toegankelijk is, ook zonder Fallout 1st. Met de Public Worlds wil Bethesda een soort showcase geven van wat er allemaal mogelijk is met Fallout Worlds. Er zijn reeds al Public Test Servers online, dus je kan al een kijkje gaan nemen in een Public World om zo te zien wat er zoal mogelijk is.