Nu beide bedrijven – EA en Konami – de voetbalgames van aankomend seizoen hebben aangekondigd is het kijken naar de verschillende aanpakken tussen de twee. eFootball wordt nu een free-to-play titel en FIFA 22 richt zich onder meer op verbeterde animaties van spelers zodat alles natuurlijker aanvoelt. Een nieuwe video duikt daar onder andere op in en deze toont nog meer aspecten van de game.

De Hypermotion-techniek is zo’n beetje het paradepaardje van FIFA 22, maar er wordt nog meer benoemd in deze video. Zo bespreken een aantal mensen uit het ontwikkelteam over de AI, controle over de bal, verbeterde aannames en nog veel meer. De video is zo’n 30 minuten lang en laat duidelijk zien wat er anders zal zijn in FIFA 22.

Vandaag zal EA Play ook van start gaan en we gaan ongetwijfeld meer zien van FIFA 22. Wil je alvast meer weten over het nieuwe deel uit de franchise? Lees dan zeker even onze preview.