In de afgelopen periode heeft SNK veel personages voor The King of Fighters XV getoond en dat is ook nu niet anders. Het meest recent aangekondigde personage was Ramón en nu claimt de heerser van het dierenrijk de spotlight. Je kunt namelijk vechten als een echt beest met King of Dinosaurs.

Zoals je in de onderstaande trailer kunt zien slaat de King of Dinosaurs erg hard en hij maakt gebruik van zijn brute kracht. Hele snelle combo’s lijkt hij niet te hebben, maar dat heb je wellicht niet nodig als je met zulk bruut geweld je tegenstanders tot moes kunt slaan. Pas maar op voor de King of Dinosaurs of voordat je het weet ben je misschien al (uit)gestorven!