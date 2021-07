Het is vrij gebruikelijk dat Overwatch tijdens de diverse seizoenen allerlei evenementen heeft en dat is in de zomer niet anders. De Summer Games werden een aantal jaar geleden geïntroduceerd en deze zijn nu terug van weggeweest. Naast de gebruikelijke elementen zijn er ook nieuwe beloningen te verdienen.

Zo keert allereerst Lucioball – vergelijkbaar met Rocket League – weer terug in Overwatch en er zijn allerlei nieuwe outfits te verdienen. Er zijn verschillende Legendary skins te vinden voor Symmetra, Ashe, Orisa, Sigma en Mei in de loot boxes of je kunt ervoor kiezen deze direct te kopen met credits. Alle voorgaande Summer Games skins zullen ook weer beschikbaar zijn tegen een gereduceerde prijs.

Hieronder kan je de trailer zien die de Summer Games van dit jaar duidelijk laat zien. De Summer Games zullen beschikbaar zijn tot en met 10 augustus.