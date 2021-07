We weten al even dat de Siege of Paris uitbreiding voor Assassin’s Creed: Valhalla deze zomer zal verschijnen, maar een specifieke releasedatum is helaas nog niet bekend. De Trophies zijn echter online gegaan op het PlayStation Network en dat is meestal een indicatie van een aanstaande release.

Het is nog even wachten totdat Ubisoft bekendmaakt wanneer deze uitbreiding uitkomt, maar lang zal het niet meer duren. De Trophies die je met deze uitbreiding kunt behalen zijn zoals hieronder op een rijtje gezet. Weet wel dat het misschien ietwat lichte spoilers bevat.

Zilver

Do What Is Right

-Complete the Siege of Paris campaign

Know What Is Right

-Complete all territories of Francia

We Nobles Three

-Defeat all three Frankish Nobles

Vive la Résistance

-Reach maximum Infamy in the Rebel Missions

Brons

Future Past

-Enter the Assassin Bureau in Francia

Bad Bull

-Defeat the Ghost Auroch Boss

Vendange

-Kill an enemy with a scythe while wearing the full Reaper armor set

Pat the Cats

-Pat all the cats in Evreux

Lèse-majesté

Complete 10 Rebel Missions