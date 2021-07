Week 30 van het jaar 2021 is alweer bijna voorbij en ook in de afgelopen dagen zijn er diverse nieuwe games uitgekomen. Al deze nieuwe releases hebben we hieronder op een rijtje gezet. Daarnaast is er ook een demo van Fracked voor PlayStation VR verschenen, waarmee je de game alvast even kunt ontdekken alvorens deze uitkomt op 20 augustus.

Games

PS5

112th Seed – €4,99

PS4/PS5

Bishoujo Battle Mahjong Solitaire – €5,99

Crash Bandicoot – Quadrilogy-bundel – €99,99

Crash Bandicoot – Crashiversary-bundel – €129,99

Cris Tales – €39,99

Gaps by POWGI – €7,99

Mind Maze – €4,99

Summer Sports Games – 4K Edition – €29,99

Last Stop – €24,99

Freddy Spaghetti 2 – €4,99

PS4

The Innsmouth Case – €14,99

Aery – Calm Mind – €9,99

Réussir : Code de la Route – Nouvelle Édition – €29,99

Urban Trial Tricky Deluxe Edition – €19,99

MouseBot: Escape from CatLab – €4,99

Arcade Archives VENDETTA – €6,99

Frostpunk: Complete Collection – €44,99

TARZAN VR – €24,99

Taco Break Head to Head – Avatar Full Game Bundle – €7,99

Fallen Knight – €11,99

The Gem Collector – €2,99

Pizza Break – Avatar Full Game Bundle – €7,99

AKIBA’S TRIP: Hellbound & Debriefed – €39,99

AKIBA’S TRIP: Hellbound & Debriefed – Digital Deluxe Edition – €49,99

Scrap Garden – €6,99

Rhythm ’n Bullets – €9,99

Demo’s