Het is alweer 25 jaar geleden toen Crash Bandicoot geïntroduceerd werd als mascotte voor de originele PlayStation. Na verschillende games verdween dit iconische personage om in 2017 terug te keren middels een remake. In de tussentijd is er ook een gloednieuwe game verschenen en nu is het tijd voor een feestje.

Dit feestje wordt gevierd op twee manieren. Allereerst is er een video verschenen die terugblikt op de geschiedenis van de franchise, waarbij je in een beknopte vorm het verhaal uitgelegd krijgt. Ideaal om je geheugen op te frissen of om kennis te maken met de franchise als je binnenkort wilt instappen.

De andere manier is door middel van een tweetal collecties die zijn uitgebracht in de PlayStation Store. Zo is nu de Crash Bandicoot Quadrilogy-bundel beschikbaar voor €99,99 (€59,99 voor PS Plus abonnees) en daarvoor kan je hier terecht. Daarnaast is er ook nog een Crash Bandicoot Crashiversary bundel voor €129,99 (€64,99 voor PS Plus abonnees). Deze bundel vind je hier.