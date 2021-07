Zo midden in de zomer is het Electronic Arts die een liveshow organiseert, net zoals vorig jaar. Onder de noemer EA Play Live gaat de uitgever laten zien wat ze in de pijplijn hebben zitten en zo weten we al even dat we nieuwe Battlefield 2042 footage mogen verwachten. Skate 4 daarentegen zal niet voorbij komen.

Daarnaast mogen we ongetwijfeld een nieuwe trailer van FIFA verwachten en wellicht een update wat betreft The Sims. De EA Play Live show gaat om 20.00 uur van start, maar om 19.00 uur begint de pre-show al. Het is echter niet helemaal duidelijk wat we daarvan mogen verwachten. De gehele showcase kun je hier vanavond volgen.