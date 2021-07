Er zijn al twee games verschenen in de Injustice reeks en er is ook een stripboek beschikbaar. DC zet nu de volgende stap en dat is een animatiefilm, zo laat The Hollywood Reporter weten en daarbij zijn er ook wat details gedeeld.

In Injustice heeft Joker Superman erin geluisd om Lois Lane te vermoorden. Dit zorgt ervoor dat de bekende superheld helemaal doordraait, wat resulteert in de drang om de aarde over te nemen, zodat iedereen naar hem luistert. Hier willen Batman en zijn vrienden een stokje voor steken.

De animatiefilm staat gepland voor aankomende herfst en wordt geproduceerd door Warner Bros. Animation, DC en Warner Bros. Home Entertainment. Een aantal van de stemacteurs die meewerken zijn: Justin Hartley als Superman, Anson Mount als Batman, Laura Bailey als Lois Lane en Rama Kushna, Zach Callison als Damian en Jimmy Olsen, en Brian T. Delaney als Green Lantern.