In actie gezien: Battlefield Portal – Tijdens de officiële aankondiging van Battlefield 2042 lag de nadruk volledig op ‘All-Out Warfare’. Onder die titel vallen de populaire Conquest en Breakthrough modi. Dat is echter één van de drie pilaren waar Battlefield 2042 op is gebouwd. De tweede is Hazard Zone, een volledig nieuwe kleinschalige ervaring die zich op squads richt. Hoewel we daar nog steeds weinig over weten, trok de derde de meeste aandacht. Volgens Ripple Effect Studios gaat het hier om een ‘liefdesbrief’ aan de Battlefield fans en dankzij een uitgebreide presentatie eerder deze week, kunnen we jullie nu alles over Battlefield Portal vertellen. Het is in ieder geval totaal niet iets dat we hadden verwacht of zien aankomen.

Een unicum voor de Battlefield-serie

Battlefield Portal is een community-gedreven platform dat talloze denkbeeldige spelervaringen biedt door spelers in staat te stellen hun eigen regels en hun eigen Battlefield-ervaring te bepalen – en deze met andere mensen te delen. Daarvoor krijgen spelers toegang tot een krachtige toolbox met een uitgebreide set aan instellingen, aangepaste modes en een Logic Editor. Dat beperkt zich niet alleen tot Battlefield 2042, want ook wapens, voertuigen en maps uit eerdere Battlefield-games keren terug. Zo kun je aan de slag met populaire maps uit Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 en Battlefield 3. Dit alles doe je online in een browser en is voor iedereen met een EA-account beschikbaar. Je hoeft de game niet eens te hebben om iets te maken, maar uiteraard wel om je creatie daadwerkelijk te kunnen testen.

Goed gereedschap is het halve werk

Maar wat kun je dan precies maken? Het antwoord daarop lijkt te zijn: wat niet? Tijdens een uitgebreide uitleg van ruim een uur, zijn er heel wat bizarre scenario’s voorbij gekomen. Zo kun je de verschillende Battlefield-games het tegen elkaar laten opnemen, bijvoorbeeld Battlefield 1942 tegen Battlefield 2042. Maar het kan gekker. Zo hebben we een enorm gevecht voorbij zien komen, waarbij de ene kant alleen over messen beschikte en de andere kant over defibrillators. Het is dankzij de Logic Editor zelfs mogelijk om bepaalde klassen uit te zetten, zodat de ene partij is uitgerust met sluipschuttersgeweren en de andere met shotguns. Daarnaast kun je de teams verdelen hoe je wilt, dus het hoeft niet gelijk op te gaan.

Ripple Effect Studios liet al gelijk weten niets te balanceren en dat volledig aan spelers over te laten. Battlefield Portal moet een speeltuin worden en geen serieuze competitieve modus. Uiteraard beschik je over voldoende middelen om jouw eigen gemaakte ervaring beter te balanceren. Als we het bovengenoemde voorbeeld erbij pakken, dan kun je de teams zo verdelen dat er bijvoorbeeld vijftien sluipschutters in het ene team zitten en dat het andere team uit vijfentwintig spelers met shotguns bestaat. Dat lijkt niet eerlijk, maar ook dat kun je afstemmen door sluipschutters volledige gezondheid te geven als ze een headshot maken. Je hebt alle ruimte om een gebalanceerde ervaring te maken of je gooit die balans lekker het raam uit.

Content in overvloed

Battlefield Portal bevat alle content uit de wereld van Battlefield 2042. Daarbovenop krijg je zes extra maps uit drie van de eerder genoemde Battlefield-titels. De beschikbare maps bestaan uit: Battle Of The Bulge en El Alamein uit Battlefield 1942, Arica Harbor en Valparaiso uit Battlefield: Bad Company 2 en Caspian Border plus Noshahr Canals uit Battlefield 3. Daarnaast keren er meer dan veertig wapens uit die strijdtonelen terug. Denk hierbij aan de M1 Garand, Panzerschreck, G3 en M416. Hetzelfde geldt voor ruim veertig voertuigen zoals de Spitfire, B17 Bomber, Quad Bike en Little Bird. Tot slot dan nog de terugkeer van ruim dertig gadgets waaronder de MAV, Radio Beacon, Defibrillator en EOD Bot.

Maar dan zijn we er natuurlijk nog niet, want ook de klassieke facties keren terug. De legers van onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland uit Battlefield 1942 en die van de Verenigde Staten en Rusland uit Battlefield: Bad Company 2 staan tot je beschikking. Daarmee keren ook de klassen uit die titels terug. Denk hierbij aan de Assault-, Engineer-, Support- en Recon-klassen van Battlefield 3. Al deze content is direct vanaf de lancering beschikbaar en wordt later nog uitgebreid op basis van de behoeften vanuit de fans. Battlefield 2042 is immers een live-service game, die constant wordt uitgebreid. De ontwikkelaars willen eerst kijken waar de fans mee aankomen en zullen die content cureren. Daarnaast zullen ze zelf ook hun eigen creaties blijven delen. Ben je nieuwsgierig geworden? Dan kun je in september met de open bèta van Battlefield 2042 aan de slag.

Voorlopige conclusie

Bij de opmerking ‘een liefdesbrief aan de fans’ dachten we aan de terugkeer van een aantal maps. Battlefield Portal zagen we echter niet aankomen. De toolbox is erg krachtig en je kunt er knotsgekke ervaringen mee maken. Door het online voor iedereen aan te bieden (zelfs zonder de game te hebben), houdt Electronic Arts de instapdrempel laag. De vraag is natuurlijk of Battlefield Portal ook aanslaat, maar dat moet haast wel. Het prijskaartje van het hele pakket staat ons nog steeds tegen. We kunnen echter niet ontkennen dat Battlefield Portal onze interesse heeft gewekt en het kan zomaar de modus zijn die eventuele twijfelaars alsnog over de streep trekt. We zijn in ieder geval benieuwd waar onze community mee komt aanzetten.