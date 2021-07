Konami liet deze week weten dat Pro Evolution Soccer niet meer is en dat de voetbalfranchise nu door het leven gaat als eFootball. Ook zal het free-to-play zijn. Producer Seitaro Kimura heeft tegenover IGN laten weten dat deze beslissing niet zomaar uit de lucht is komen vallen, maar dat daar twee jaar aan planning aan vooraf is gegaan.

Volgens Kimura is de beslissing om free-to-play te gaan met hun voetbalserie gekomen door de komst van de nieuwe consoles en de veranderingen op de markt. Konami heeft volgens hem al bewezen dat zij op mobiele apparaten hebben laten zien dat het free-to-play model werkt. Op consoles zou dit er voor kunnen zorgen dat nog meer gamers van de nieuw benoemde serie kunnen gaan genieten.

“We started planning this move roughly two years ago to coincide with the console generation transition and changes in the market environment. I believe that we have already proven that this structure can be successful on mobile. By applying the same model across all platforms, we hope that more football fans will be able to play this game on consoles as well.”