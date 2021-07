Assassin’s Creed: Valhalla heeft reeds een uitbreiding gehad en de volgende staat inmiddels ook op stapel: The Siege of Paris. Nadien mogen we nog meer verwachten, omdat Ubisoft recent liet weten dat ze de game een tweede jaar van content zullen voorzien. Hoewel we nog niet weten wat we ervan mogen verwachten, legt Ubisoft de lat hoog.

Volgens de uitgever heeft men ambitieuze plannen voor het tweede jaar aan Assassin’s Creed: Valhalla content, wat vol met verrassingen zal zitten. Het doel met een jaar aan extra content is om van Assassin’s Creed: Valhalla de meest succesvolle game in de franchise te maken.

Als Ubisoft de gebruikelijke lijn van extra content doorzet, dan mogen we naar verwachting in het tweede jaar meer grootschalige uitbreidingen verwachten. De geschiedenis van de Vikingen is rijk en zo zouden eventuele nieuwe locaties zoal IJsland, Groenland en Canada kunnen zijn.