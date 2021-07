SoulCalibur VI kwam uit in oktober 2018 en is op moment van schrijven dus al bijna drie jaar oud. De game heeft na de release ook de nodige extra content gekregen, maar daar is de uitgever inmiddels mee gestopt. Het is al een wat oudere titel, maar nog steeds doet de game het vrij goed.

Uitgever Bandai Namco kondigde aan dat de game sinds de release al meer dan twee miljoen keer over de toonbank is gegaan. Dit wil zeggen dat het zesde deel in de franchise op dit moment hard op weg is om de nummer 1 van de franchise, Soul Calibur IV, in te halen. Deze is sinds de release in 2008 zo’n 2.4 miljoen keer verkocht.

