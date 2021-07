Chernobylite verschijnt binnenkort volledig op pc nadat het voor een lange tijd in early access is geweest. Dat de game naar de PS4 en PS5 zou komen was eerder al bevestigd, maar voor beide platformen ontbrak de releasedatum nog. Voor de PS5 weten we helaas nog niets, maar de PS4-versie is nu wel voorzien van een concrete datum.

De game zal namelijk op 7 september voor de PS4 – zowel fysiek als digitaal – beschikbaar komen. De releasedatum werd onthuld via de Twitter van PlayStation. Met dit nieuws werd ook een nieuwe trailer vrijgegeven die een kijkje achter de schermen geeft evenals wat nieuwe gameplay toont.

Als er meer informatie over de PS5-versie beschikbaar is, dan lees je dat uiteraard terug op onze website.