Vorige maand tijdens de E3 kondigde Square Enix de Final Fantasy Pixel Remaster bundel aan. Deze bundel biedt de eerste zes Final Fantasy games aan in een 2D-pixel stijl. Jammer genoeg is deze bundel alleen beschikbaar voor pc en smartphones. Veel fans waren het daar niet mee eens en lieten dat ook duidelijk horen na de aankondiging. Er is misschien nu toch hoop voor een consoleversie.

Square Enix gaf tijdens een Q&A sessie aan dat deze bundel alsnog naar consoles kan komen mits er genoeg interesse is. Dit is een wat merkwaardige opmerking zou je kunnen zeggen, want je zou denken dat de fanbase van de franchise toch luidkeels heeft laten merken dat een consoleversie gewenst is. Verder werd via Twitter nog wat meer informatie gedeeld over deze remaster, wat hieronder op een rijtje staat.