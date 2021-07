Na eerdere geruchten is de kogel nu eindelijk door de kerk: Dead Space keert terug. Aan het einde van EA Play Live werd de remake van Dead Space officieel aangekondigd en dat middels een trailer die je hieronder kunt bekijken.

De ontwikkelaar achter deze remake is EA Motive, waaruit blijkt dat alle eerdere geruchten kloppen. Veel weten we nog niet over de remake, dus voor nu moeten we het met de teaser trailer doen. Dat de remake er komt is in ieder geval alvast goed nieuws.