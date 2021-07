Vanaf nu kan je in Fortnite gebruikmaken van de Ferrari 296 GTB om je in stijl rond de kleurrijke wereld te begeven. Niet alleen de wagen zelf is toegevoegd, ook verschillende cosmetische items hebben hun weg gevonden naar de game.

Verder zijn er ook nieuwe uitdagingen verbonden aan deze Ferrari. Zo zal je time trials kunnen uitvoeren, topsnelheden halen en je zal in de storm moeten rijden om de verschillende uitdagingen te voltooien. Wil je een glimp opvangen van deze nieuwe sportwagen, bekijk dan even de onderstaande trailer.