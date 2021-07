In indie-games zien we vaak een leuke en unieke stijl terug. Het is immers veelal een onderdeel, waarmee kleinere titels zich kunnen onderscheiden van de grotere games. Met de zojuist aangekondigde Inked: A Tale of Love is dat niet anders. Deze game verscheen in 2018 al voor pc en komt later dit jaar richting diverse consoles.

In Inked: A Tale of Love speel je als een naamloze held die zijn geliefde vrouw Iko terug moet zien te vinden. Eenmaal herenigd staat het paar voor diverse puzzels en avonturen die jij als speler moet zien op te lossen. Kenmerkend aan de game is dat alles met een balpen getekend is en dat levert een unieke visuele stijl op, zoals je hieronder kunt zien.