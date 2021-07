Giants Software heeft aangekondigd dat seizoenen toegevoegd zullen worden aan de gameplay van Farming Simulator 22 om voor een meer authentieke landbouwervaring te zorgen. Zo zal je in de herfst de bladeren van kleur zien veranderen en in de winter mag je een hele hoop sneeuw verwachten.

Bepaalde gewassen zullen beter groeien in bepaalde periodes van het jaar en dit zal ook een effect hebben op de prijs van je gewassen. Zo zal de winst hoger zijn buiten het seizoen, aangezien het aanbod lager zal liggen. Ook bij het fokken van dieren zal je moeten opletten, want in de winter zal je geen gras meer vinden voor je dieren en dit zal je dan waarschijnlijk weer tegen een hoge prijs moeten inkopen. Dit alles zorgt ervoor dat de game weer wat dichterbij de realiteit komt.

Farming Simulator verschijnt op 22 november 2021 zowel voor de PlayStation 4 als PlayStation 5. In de tussentijd legt Jos in de onderstaande video nog even vlotjes alle te verwachte veranderingen uit.