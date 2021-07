Heb je Call of Duty: Black Ops Cold War altijd al eens willen uitproberen? Dan is dit je kans, want vanaf nu tot en met 29 juli is de game gratis te spelen. Dit geldt zowel voor de multiplayer als de Zombie modus. De multiplayermodi en -maps omvatten NukeJacked 24/7, Paintball Moshpit, Throwback Moshpit, Party Games, Team Deathmatch en meer.

Spelers kunnen ook het volledige aanbod van de Zombie modus uitproberen, inclusief de nieuwe Mauer der Toten-map die weergegeven wordt in de onderstaande trailer. Bovendien kunnen spelers vanaf vandaag dubbel XP verdienen in de Black Ops Cold War multiplayer en Zombies modus. Het dubbele XP-weekend eindigt op maandag 26 juli.