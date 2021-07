Onder het label EA Originals brengt EA zo nu en dan een game van een kleinere ontwikkelaar uit. Titels als Unravel, It Takes Two en A Way Out gingen Lost in Random al voor, wat de volgende titel van de uitgever is die op korte termijn zal verschijnen.

Lost in Random staat gepland voor 10 september, zo hebben Electronic Arts en Zoink Games aangekondigd. Deze game verschijnt dan voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Samen met deze aankondiging is er ook een trailer verschenen, zie hieronder.