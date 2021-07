Electronic Arts kondigde gisterenavond de remake van Dead Space aan, maar een grote verrassing was het niet gezien er al weken geruchten rondgingen. Desalniettemin is zekerheid fijn en de game zal verschillende elementen van latere delen gebruiken om van de originele game een nog betere titel te maken.

In een gesprek met IGN zijn nog wat meer details door EA Motive gedeeld. Zo draait de game op de Frostbite Engine en de titel is vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd. Hierbij wil men wel het origineel eer aan doen en daarom kijkt het team naar alle originele assets die op de laatste disc van de game staan.

De graphics, de audio, de gameplay, alles is opnieuw opgebouwd en dus niet geport, wat voor een betere kwaliteit moet zorgen. Laadtijden zijn in de remake ook zo goed als niet aanwezig, waardoor het avontuur zonder onderbreking gespeeld kan worden op de PlayStation 5.

Om de spanning op te voeren voorziet EA Motive de game van additionele effecten waaronder dynamische belichting wat de sfeer extra moet benadrukken. Het primaire uitgangspunt bij dit project is om alle verbeteringen toe te passen op een manier wat binnen het DNA van Dead Space valt.

Wat hier ook aan bij moet gaan dragen is 3D audio, wat eveneens een onderdeel van de verbeteringen zou zijn. De 3D audio wordt op diverse manieren toegepast, zowel op subtiel als intens niveau wat de speelervaring meer immersie moet geven. Tot slot is het wellicht fijn om te weten dat de remake van Dead Space niet over microtransacties zal beschikken.