Knockout City werd in mei gelanceerd en de game kan een succes genoemd worden. De fijne gameplay, kleurrijke stijl, variatie in modi en de grote community zorgen voor een uitstekende speelervaring en na het eerste seizoen is het nu bijna tijd voor het tweede seizoen.

Dit seizoen heeft de titel ‘Fight at the Movies’ gekregen en dit zal op 27 juli van start gaan. Zoals de benaming al doet vermoeden, draait het in dit seizoen om films. Verschillende arena’s zullen veranderen naargelang diverse films die als inspiratie dienen en ook zal er een nieuwe bal worden toegevoegd.

Spelers mogen ook nieuwe playlists, uitrustingen en beloningen verwachten. Kortom, er staat een hoop op stapel voor deze leuke game. Check hieronder de trailer om een betere indruk te krijgen van Fight at the Movies, het tweede seizoen voor Knockout City.