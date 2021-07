Veel beroepen kun je tegenwoordig ook virtueel uitoefenen en dit dankzij de wildgroei aan simulatoren de afgelopen jaren. Zo kun je plaatsnemen achter het stuur van een stadsbus of touringcar en dat doe je in de Bus Simulator franchise. De nieuwste telg in deze reeks, Bus Simulator 21, zal op 7 september verschijnen voor de PlayStation 4.

In deze game zul je diverse bussen onder je kont krijgen, want de game is voorzien van 10 verschillende merken. Dit zijn de bekendste merken en samen leveren deze een variatie van 30 voertuigen op die zich allemaal anders laten besturen. De merken die vertegenwoordigd zijn in de game zijn als volgt:

Alexander Dennis

Blue Bird

BYD

Grande West

Scania

Volvo

MAN

Mercedes-Benz

IVECO BUS

Setra

Check hieronder een nieuwe trailer van Bus Simulator 21.