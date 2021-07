De Battlefield franchise keert dit jaar terug met Battlefield 2042, een game die uit verschillende onderdelen bestaat. Het belangrijkste zijn natuurlijk de grootschalige gevechten die de game ons zal voorschotelen, maar minstens zo interessant is het Battlefield Portal, dat afgelopen week werd aangekondigd. Met deze tool kunnen spelers oudere Battlefield content gebruiken om daar een eigen set van regels op los te laten qua gameplay. Zie het als een evolutie van de map editor, want waar de maps nu een vast gegeven zijn, bepalen spelers hoe erop gespeeld zal worden.

Eerlijk is eerlijk, dat heeft Ripple Effect Studios met DICE goed uitgedacht, want het is zoveel meer dan oude content recyclen. We zien het vaker in games: de terugkeer van oude content in een nieuw jasje. Call of Duty is hierin een uitstekend voorbeeld. Deze franchise recyclet jaar na jaar oudere maps. Gezien maps tegenwoordig gratis worden toegevoegd zal niemand erover klagen en het is ook leuk om nostalgie op te halen in de vernieuwde versie van klassiekers. Maar feit blijft dat het niet heel innovatief is.

Met Battlefield Portal gebruikt EA content uit Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company en Battlefield 3. Lang niet alle content, maar wel de hoogvliegers van toen. Dit in een modern jasje naargelang de huidige maatstaven en spelers krijgen dan alle vrijheid om hun eigen avonturen met deze content te beleven. Daarmee slaat EA in feite twee vliegen in een klap. Enerzijds keert de nostalgie terug en anderzijds zal het in potentie zeer fris aan kunnen voelen dankzij de mogelijkheden die Battlefield Portal biedt.

Natuurlijk had men Battlefield Portal kunnen beperken tot de content van Battlefield 2042. Dat biedt immers genoeg en daarmee zou de community ook uitstekend uit de voeten kunnen. De ontwikkelaars zagen echter in dat de rijke geschiedenis van Battlefield meer waard is. Meer dan een simpele remaster of een iets uitgebreidere remake. Nu wordt bestaande content echt een specifieke meerwaarde gegeven door hetgeen van weleer in een nieuwe omgeving aan te bieden waarin alle spelers volop de vrijheid krijgen.

En daarmee slaat EA een nieuwe weg in en dat is het stukje extra bieden bovenop het terughalen van oud materiaal. Een klein zijspoor: EA doet sowieso goede zaken met hun oude content. Zo is de Mass Effect Trilogy bijvoorbeeld een uitstekend pakket met software. Remasters op een erg hoog niveau. Hetzelfde lijkt Dead Space te bieden, want deze remake wordt vanaf nul opnieuw opgebouwd. EA geeft die oude Dead Space content echter meer waarde door elementen uit Dead Space 2 en 3 mee te nemen in deze remake, waardoor het in potentie een nog betere game wordt.

Kortom: EA krijgt vaak veel kritiek te verduren, maar in dit opzicht verdienen ze niets dan lof. Oké, ze moeten Battlefield Portal natuurlijk nog uitbrengen en dan zal blijken of het echt een goed idee is, maar de hele aanpak van EA om favoriete content van vroeger op deze manier terug te brengen, daar valt wat voor te zeggen. Het is absoluut content recyclen, maar dan wel op een meer respectvolle manier en dat maakt dat het in potentie een flinke meerwaarde kan bieden. Dat is althans onze opinie in deze Jouw mening. Daar heb jij vast ook wat over te zeggen en dat kan zoals altijd hieronder.