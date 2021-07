Liefhebbers van de Dragon Age serie kijken ongetwijfeld heel erg uit naar het vierde deel, maar wanneer zij de game daadwerkelijk kunnen spelen is nog niet bekend. Electronic Arts heeft echter al wel laten weten dat Dragon Age 4 pas na april 2022 zal verschijnen en volgens een bron van VentureBeat zal het zelfs nog wat langer duren.

De bron laat weten dat het vierde deel in de reeks op schema ligt en dat het de bedoeling is om het spel in 2023 op de markt te brengen. De fans van de serie zullen dus nog wat geduld moeten hebben vooraleer zij kunnen gaan genieten van Dragon Age 4.