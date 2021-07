Elk jaar is het een kwestie van tijd tot de nieuwe delen in de grote sportseries aangekondigd worden. Anderhalve week geleden was NBA 2K22 aan de beurt, waarbij de focus vooral op de cover atleten en de speciale edities lag. Nu is ook bekendgemaakt wat het nieuwste deel te bieden zal hebben. Vorig jaar was de PlayStation 5-versie van NBA 2K21 heel anders dan de PS4-versie en dit jaar zal dat niet anders zijn. Visual Concepts borduurt voor beide games voort op de game van vorig jaar en voegt daar nieuwe features aan toe.

Op het veld zal vooral het verdedigen een flinke boost krijgen. Spelers kunnen beter hun man dekken en schoten blokken. Qua aanval zullen vooral de individuele talenten van de spelers meer naar voren worden gebracht.

De PlayStation 5 zal een geheel nieuwe ‘City’ krijgen, waar nu ook de MyCareer modus in verwerkt is. Ook de cultuur van het basketbal zal sterker aanwezig zijn en hierdoor zal je ook buiten het basketbal jezelf kunnen ontwikkelen. Zo kan je bijvoorbeeld een platenmaatschappij opzetten voor hip-hop artiesten of je kan je richten op mode. Op de PlayStation 4 is ‘The Neighborhood’ verandert in een cruiseschip, die aan wal zal gaan voor speciale evenementen.

Een aantal bekende modi in NBA 2K22 zijn aangepast. De Draft modus is weer terug van weggeweest. Hiermee kan je altijd nieuw talent aantrekken. MyTeam geeft je nu nog meer items en content die je kunt winnen. MyNBA breidt de mogelijkheden uit om coaches, scouts en dergelijke te kiezen en managen. Deze zijn zeer belangrijk om je team naar een hoger niveau te tillen, dus het is zeer fijn dat je ze helemaal naar je hand kunt zetten.