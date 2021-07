Shadow of the Tomb Raider is van een update voorzien en die is erg interessant voor spelers die de game op de PlayStation 5 willen ervaren. Update 2.021 is inmiddels uitgerold en die richt zich op een verbetering van de performance.

Na het updaten van de game is het mogelijk om deze PlayStation 4 game op de nieuwe console van Sony in een 4K resolutie te spelen. Daarnaast mag een hogere framerate verwacht worden, hoewel niet specifiek aangegeven wordt wat de (maximale) framerate precies is.

Gezien 4K en 60 fps een beetje de standaard is voor dit soort upgrades van PS4-games, is de veronderstelling dat Shadow of the Tomb Raider op de PlayStation 5 nu op 60 frames per seconde draait. Meer weten over deze game? Check dan hier onze review.